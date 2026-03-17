На участке трассы М1 появились лазеры 8 17.03.2026, 10:41

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Вдоль дороги теперь будут проецироваться красно-зеленые лучи.

На одном из участков трассы М1 Брест — Минск — граница России в тестовом режиме начала работать лазерная система светового оповещения, сообщили в Минтрансе.

Принцип работы технологии заключается в проецировании вдоль дороги красно-зелёных лазерных лучей. Они создают визуальные ориентиры для водителей, помогают лучше ориентироваться на дороге и поддерживать концентрацию внимания в условиях плохой видимости. Кроме того, световые сигналы призваны снижать риск засыпания за рулём во время длительных поездок.

Лазерное оборудование установлено на участке с повышенной аварийностью и сложной дорожной обстановкой. Ожидается, что внедрение этой технологии позволит сократить количество ДТП на данном участке трассы.

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