На участке трассы М1 появились лазеры

На участке трассы М1 появились лазеры8
- 17.03.2026, 10:41
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Вдоль дороги теперь будут проецироваться красно-зеленые лучи.
На одном из участков трассы М1 Брест — Минск — граница России в тестовом режиме начала работать лазерная система светового оповещения, сообщили в Минтрансе.
Принцип работы технологии заключается в проецировании вдоль дороги красно-зелёных лазерных лучей. Они создают визуальные ориентиры для водителей, помогают лучше ориентироваться на дороге и поддерживать концентрацию внимания в условиях плохой видимости. Кроме того, световые сигналы призваны снижать риск засыпания за рулём во время длительных поездок.
Лазерное оборудование установлено на участке с повышенной аварийностью и сложной дорожной обстановкой. Ожидается, что внедрение этой технологии позволит сократить количество ДТП на данном участке трассы.