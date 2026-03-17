Астероид Рюгу содержит все элементы ДНК и РНК 6 17.03.2026, 11:40

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Фото: JAXA

Это подтверждает теорию происхождения жизни.

Японские ученые изучили образцы горных пород, доставленных с астероида Рюгу, и обнаружили все необходимые компоненты для создания ДНК и РНК, которые лежат в основе жизни на Земле.

Согласно одной из самых популярных теорий о зарождении жизни на нашей планете, в далеком прошлом астероиды падали на Землю и принесли с собой строительные блоки жизни.

Это стало основой для проявления живых организмов на нашей планете. Новое исследование показывает, что эта теория, похоже верна, пишет «Фокус».

В 2020 году японский космический аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы горных пород, собранные на астероиде Рюгу шириной 900 метров. Ранее ученые обнаружили в образцах одно из четырех азотистых оснований РНК – урацил.

Если ДНК функционирует как генетический план, то РНК является важнейшим посредником, преобразующим инструкции, содержащиеся в ДНК, для их реализации.Теперь ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу все азотистые основания РНК и ДНК: урацил, аденин, гуанин, цитозин и тимин.

Фото: JAXA

По словам ученых, этот открытие не означает, что на Рюгу существовала жизнь. Наличие в составе астероида, который существует миллиарды лет, строительных блоков РНК и ДНК говорит о том, что астероиды могли создавать и сохранять молекулы, необходимые для химических процессов, связанных с происхождением жизни на Земле.

Учитывая то, что такие же строительные блоки жизни ранее были обнаружены в образцах астероида Бенну, это означает, что эти молекулы широко распространены в Солнечной системе. Это подтверждает теорию о том, что астероиды внесли свой вклад в появление жизни на нашей планете, говорят ученые.

Фото: JAXA

Авторы исследования говорят, что ранее азотистые основания были обнаружены также в составе некоторые метеоритов, упавших на Землю, которые были частью астероидов.

В рамках исследования ученые сравнили количество азотистых оснований в составе разных космических камней, и обнаружили, что оно варьируется в зависимости от истории этих камней.

Также исследователи обнаружили связь между соотношением азотистых оснований и концентрацией другого важного для жизни химического элемента: аммиака.

По словам ученых, ни один известный механизм создания строительных блоков жизни не предсказывает такой связи, а значит мог существовать ранее неизвестный процесс образования азотистых оснований в материалах в ранней Солнечной системе.

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