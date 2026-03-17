Крупный производитель макарон из Беларуси заявил о банкротстве 6 17.03.2026, 12:46

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Сумма долгов предприятия – более 2,6 миллионов.

На белорусском рынке оптовой торговли продуктами очередное потрясение. Компания «Ракан – Крупяной дом», которую многие знают по макаронам, крупам или консервациям, официально начала процедуру банкротства.

Данные об этом появились в Едином госреестре.

Как выяснилось, предприятие накопило большие долги и обратилось в суд с повинной. При этом организация не работает с 2022 года, все сотрудники уволены.

Итоговая сумма долгов – более 2,6 млн. белорусских рублей. Из них около 120 тыс. – налоги. А вот имущества, чтобы хоть что-то продать и рассчитаться, у компании уже нет.

Суд 3 марта возбудил дело и ввел защитный период. Сейчас специальный управляющий изучает, можно ли хоть как-то спасти положение или на производителе пора ставить крест.

«Ракан – Крупяной дом» работал на рынке Беларуси с 1998 года. Компания торговала оптом всем подряд: макаронами, крупами, маслом, томатной пастой, уксусом, овощной консервацией.

Филиалы фирмы были во многих городах. В том числе в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Пинске и Могилеве.

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