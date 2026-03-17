Разведка США узнала неудобный факт о новом верховном лидере Ирана 17.03.2026, 13:17

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Моджтаба Хаменеи

Именно по этой причине Али Хаменеи не хотел, чтобы власть перешла к его сыну.

Президент США Дональд Трамп был удивлен, узнав, что по данным американской разведки, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть геем. Это стало причиной того, что его отец, покойный аятолла Али Хаменеи, не хотел, чтобы он возглавил Исламскую Республику, сообщает New York Post.

По словам источников, Трамп не смог сдержать удивления и громко рассмеялся, когда узнал эту информацию. Другие участники брифинга также сочли это «забавным». Один из сотрудников разведки продолжал смеяться над этим в течение нескольких дней, сказал человек, знакомый с ходом брифинга.

Эти данные американские разведслужбы считают достоверными, а не частью кампании по подрыву авторитета Хаменеи. Моджтаба, как сообщается, имел отношения со своим учителем и получил прозвище «сила по одежке».

Еще один источник добавил, что Хаменеи-младший имел отношения с человеком, который ранее работал на его семью.

Другой собеседник издания утверждает, что новый аятолла делал «агрессивные» предложения мужчинам, которые ухаживали за ним.

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