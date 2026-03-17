«Все в шоке, рост в пять раз»18
- 17.03.2026, 13:36
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Белорусы жалуются на резко подорожавшие билеты на хоккей.
Фанаты хоккейного клуба «Динамо-Минск» жалуются в соцсетях на резкий рост цен на билеты на матчи плей-офф КХЛ. По их словам, по сравнению с регулярным чемпионатом стоимость выросла в разы, пишет «Зеркало».
«Сегодня владельцы абонементов, купившие их в первый раз, узнали стоимость билетов на матчи плей-офф. Все в шоке. Для сравнения, нашла, как девушка делится информацией, что на трибуну B сектор I стоимость билета — 180 руб. Во время регулярки я покупала отцу билет туда же за 35 руб. Рост в пять раз», — написала пользовательница Threads ektr.ina, подтвердив свои слова скриншотами.
Белоруска порадовалась, что ее абонемент был продлен с прошлого сезона «и на первый раунд нам не придется отдавать 400 руб. за два матча на двоих».
«МАРТ, может, стоит обратить внимание на ценообразование ХК «Динамо-Минск»?» — обратилась она к антимонопольному ведомству.
В комментариях часть фанатов сомневается, что команда пройдет далеко, и считает, что такие траты вовсе не оправданны. Другие готовы сходить лишь на несколько игр, а остальное смотреть по телевизору.
При этом звучит и противоположное мнение: мол, несмотря на цены, спрос остается высоким, и достать билеты на плей-офф все равно будет непросто.
«Было бы за кого болеть. Вылетят во втором круге, и это в лучшем случае. Потратьте эти деньги на ресторан лучше и смотрите по телеку».
«У нас на одного два матча стоят 400 рублей, сходить с женой на два матча — 800 рублей, за абонементы на все матчи регулярки отдали 1600».
«Я тоже подумываю, еще на два схожу, а остальное — телевизор, как бы я ни любила хоккей, но за миллион денег — простите, но нет».
«Спрос рождает предложение, даже за такую цену достать билеты будет проблематично».
Жалоб на подорожавшие билеты в соцсетях, а также на пропажу бонусов звучит много:
«В минском «Динамо» совсем берега попутали с ценами на билеты на плей-офф! Подняли их ровно в два раза в сравнении с прошлым сезоном! В прошлом году за два матча — 90 рублей на ЦСКА и 3-й и 4-й шли в подарок в случае проведения, а сейчас 180 и только за два! Они там совсем ошалели наживаться на людях? Понимают, что в следующем сезоне такого ажиотажа уже не будет?» — возмущается byba1337.
«Мы, мягко говоря, в шоке от цен на матчи плей-офф. Интересно, почему убрали бонус с покупкой билетов на первые два матча и бесплатный третий? Абонемент — выгодное и экономное предложение в регулярке, мы сэкономили на одного человека тысячу с хвостиком, но теперь получается, что на все матчи первого раунда мы эту тысячу и отдадим. Теперь думаем, что будем делать со вторым кругом, если выйдем. По кошельку ой как бьет», — рассуждает drvoks.rina.
«Как определить состоятельного человека в 2026 году в Беларуси — он посетит все матчи плей-офф на «Минск-арене», — шутит miss__lemonade.