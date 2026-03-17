В Минске продали «одну из самых уникальных» квартир 27 17.03.2026, 16:43

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За нее устроили борьбу.

Одну из уникальных квартир прямо на площади Победы в Минске продали за 350 тысяч долларов (это более 1 млн рублей) — почти в полтора раза дороже, чем планировали изначально. Это жилье когда-то принадлежало бывшей советской элите — и, похоже, интерьер не изменился с тех пор. В Threads беларусы обсуждают плюсы и по большей части минусы жизни в таком месте, пишет «Зеркало».

«Помните квартиру с террасой на площади Победы в Минске? Ее выставляли за 250 тысяч долларов, но в итоге желающих было так много, что продали ее за 350 000.

Напомним, что это «трешка» на четвертом этаже в сталинке по адресу Независимости, 35.

Общая площадь 76 кв. м», — написал в соцсети проект, посвященный столичной недвижимости.

Менее чем за сутки пост увидели почти 86 тыс. раз и под ним оставили более 160 комментариев. Некоторые удивились стоимости, другие же обратили внимание на плюсы и минусы жизни в таком месте.

«Эта квартира никогда не окупится, если ее сдавать. А для жизни — не знаю. Я жила в доме, где магазин „Фантазия“ (на проспекте Независимости, 42. — Прим. ред.). П***дануться было можно. Первое — от шума. Окна открыть нельзя было. Только ночью с часу до пяти утра. Второй момент — дышать нечем. Особенно в жару. Третье — окна мыла каждый месяц. Потому что смотреть в них было невозможно. Четвертое — чувствовалось метро. Снимали год, а потом съехали. Из плюсов: центр — центрее некуда. Все рядом. Метро — одна минута. Но жить там на постоянке никогда».

«Смрад, вечный шум от машин, черные занавески. Бл*, как можно это купить? Стоимость шикарного коттеджа за городом».

«С учетом того, что в нее надо вложить (ремонт с нуля) и непрекращающийся никогда шум с проспекта, то странный выбор».

«Такие квартиры — штучный товар. И покупают их как инвестиции под сдачу в аренду посуточно. Во всем мире так, все жилье в центрах сдается туристам, а хозяева живут в других районах».

«Одним счастливым человеком на планете будет больше: кто продал „это“ за такие деньги».

«Квартира уникальная, но только для тех, кто согласен на вибрацию метро, ходить с сумками с продуктами на четвертый этаж пешком, убираться на огромном балконе, понимать, что строители во время окраски дома будут проситься к тебе за водичкой и в туалет, ну и гулять по твоему балкону, на все мероприятия на площади Победы окна открыть не дадут, хоть сдохни от духоты, старые центральные коммуникации, которые х*р заменишь, например, кусок сточного стояка, там чугун во всех квартирах клееный-переклеенный и т.д.».

«Люди, которые пишут про смрад, шум и грязные занавески из-за открытых окон, неужели вы считаете, что там все окна на проспект? И что у людей, купивших квартиру за 350 тыс., не найдется денег на бризеры, что можно эти окна никогда не открывать?»

«Они еще не знают, каково это — иметь соседей сверху в сталинке с деревянными перекрытиями».

«Единственный раз, когда поддержу продавца. Это действительно уникальное место для недвижимости, и оно не для нищебродов. Влупить там ремонт на 50 тыс. долларов — и ее стоимость будет пол-лимона».

«Так это просто купить, чтобы было. Захотелось и купили для престижа. Не безумнее сумок, часов, сотни машин, яхт. Это я так думаю, может, я и ошибаюсь, потому что у меня таких миллионов нет и никогда не было и уже и не будет, поэтому другое представление о жизни и ценностях».

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