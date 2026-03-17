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Магазины Беларуси обяжут продавать еще один продукт

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  • 17.03.2026, 14:33
  • 9,820
Магазины Беларуси обяжут продавать еще один продукт

Что за он?

В Беларуси расширяют список товаров, которые в обязательном порядке должны быть на полках магазинов. Теперь это коснется рапсового масла – его наличие станет обязательным для всех продовольственных торговых объектов.

Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на Национальном правовом портале.

Раньше рапсовое масло уже входило в обязательный ассортимент товаров. Однако речь шла лишь о крупных супер- и гипермаркетах. Теперь список расширяется.

Все специализированные продовольственные магазины независимо от размера должны иметь от одного до двух наименований рапсового масла.

Такое же требование ввели для мини-маркетов, павильонов и других небольших неспециализированных магазинов площадью от 50 «квадратов», где торгуют продуктами.

Для крупных магазинов, где и так требовали один-два наименования этого продукта, норму подняли: теперь нужно от одного до пяти видов масла в зависимости от площади объекта.

Документ опубликован 17 марта, но в силу он вступит лишь через два месяца. У торговли пока есть время подготовиться и закупить продукт.

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