Магазины Беларуси обяжут продавать еще один продукт

Магазины Беларуси обяжут продавать еще один продукт20
- 17.03.2026, 14:33
- 9,820
Что за он?
В Беларуси расширяют список товаров, которые в обязательном порядке должны быть на полках магазинов. Теперь это коснется рапсового масла – его наличие станет обязательным для всех продовольственных торговых объектов.
Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на Национальном правовом портале.
Раньше рапсовое масло уже входило в обязательный ассортимент товаров. Однако речь шла лишь о крупных супер- и гипермаркетах. Теперь список расширяется.
Все специализированные продовольственные магазины независимо от размера должны иметь от одного до двух наименований рапсового масла.
Такое же требование ввели для мини-маркетов, павильонов и других небольших неспециализированных магазинов площадью от 50 «квадратов», где торгуют продуктами.
Для крупных магазинов, где и так требовали один-два наименования этого продукта, норму подняли: теперь нужно от одного до пяти видов масла в зависимости от площади объекта.
Документ опубликован 17 марта, но в силу он вступит лишь через два месяца. У торговли пока есть время подготовиться и закупить продукт.