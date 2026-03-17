Белорусов ждет первый звездопад этой весны 17.03.2026, 14:38

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Ожидается до 18 метеоров в час.

Первый метеорный поток весны – Лириды – достигнет пика в ночь на 22 апреля. По словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, в этом году ожидается до 18 «падающих звёзд» в час. Однако интенсивность Лирид не постоянная: это значит, что у землян есть надежда увидеть сотни и даже тысячи метеоров.

Кошман рассказала, что Лириды «падают» ежегодно с 15 по 26 апреля, а максимум приходится на 22 число. При этом астроном подчеркнула: в разные годы их интенсивность сильно отличается: иногда в пик наблюдают лишь десятки метеоров, а иногда – сотни и даже тысячи.

Метеорный поток «Лириды» образован кометой C/1861 G1 Тэтчера, которую назвали в честь астронома Альберта Тэтчера. Земля ежегодно проходит через оставленный ею пылевой след, из-за чего частицы сгорают в атмосфере и создают яркие вспышки.

Интересно, что в последний раз комету наблюдали в 1861 году, а следующее её сближение с Землёй ожидается только в 2276 году.

По словам астронома, метеоры Лирид – белые и быстрые: их средняя скорость достигает около 49 километров в секунду. При этом они редко оставляют длинные хвосты, но часто дают яркие вспышки – болиды.

Когда и где лучше наблюдать?

Наблюдать Лириды лучше всего по ночам с 21 на 23 апреля. Оптимальное время – после полуночи и до рассвета.

Радиант потока расположен на границе созвездий Лира и Геркулеса, ближе к Лире. Он поднимается достаточно высоко над горизонтом после 22:30 и остается видимым всю ночь, а лучшие условия для наблюдений складываются под утро.

Радиант метеорного потока – это точка из которой, как кажется, вылетают звезды.

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