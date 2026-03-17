Путиным движет обида 14 17.03.2026, 14:53

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Фото: Getty Images

Рано или поздно даже его сторонники устанут от этого.

Российский публицист Андрей Колесников, сотрудничающий с независимыми СМИ и Фондом Карнеги, заявил, что политика Путина все больше определяется идеологией, основанной на идеях исключительности России и противостояния Западу, пишет INews (перевод — сайт Charter97.org).

По его мнению, в начале правления Путин не имел четкой идеологической базы и сосредотачивался на удержании власти. Однако со временем сформировалась концепция «особого пути» России, включающая представление о стране как жертве внешнего давления и носителе традиционных ценностей. Важными сигналами стали восстановление советского гимна и заявление о распаде СССР как «геополитической катастрофе».

После начала войны в Украине в 2022 году идеология стало носить системный характер. Власти внедрили новые учебные курсы, единые учебники истории и усилили контроль над культурой и медиа. По словам Колесникова, государственные структуры все чаще выполняют функции идеологического контроля, а общество подвергается масштабной пропаганде.

Ключевым элементом стала идея исторической миссии России, сопровождаемая риторикой о постоянной угрозе со стороны Запада. Эта модель, по оценке эксперта, напоминает формулу «православие, самодержавие, народность» XIX века.

Колесников считает, что такая идеология оправдывает как внешнюю экспансию, так и внутренние репрессии, а также экономическую мобилизацию в пользу военных расходов. При этом четкой позитивной цели развития страны, кроме противостояния Западу, не сформулировано.

Эксперт отмечает, что конфронтация стала естественным состоянием системы, и даже возможное завершение войны не приведет к ее смягчению. В то же время, по его мнению, со временем общество может устать от идеологического давления, как это произошло в конце советской эпохи.

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