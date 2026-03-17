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Белорусы показали в Вильнюсе спектакль-загадку о гранях сознания

  • 17.03.2026, 20:07
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Белорусы показали в Вильнюсе спектакль-загадку о гранях сознания

Спектакль поставил театральный проект «Блукаючыя».

Белорусы показали в Вильнюсе спектакль-загадку о гранях сознания.

– Сюжет психологического триллера «Блуждающие огни» разворачивается в стенах психиатрической лечебницы, куда по неведомому стечению обстоятельств попадают шесть персонажей: доктор Алетейя и пятеро пациентов. Спектакль погружает в атмосферу загадки, которую хочется разгадать с самого порога театральной площадки. Зритель попадает как-будто в альтернативную реальность, которая увлекает и манит, каждую минуту пробуждая все больше интереса к происходящему», – пишет телеграм-канал «Баста!».

Спектакль поставлен театральным проектом «Блукаючыя» – командой, объединенной страстной любовью к сцене и судьбой вынужденной миграции из Беларуси и Украины.

Десятый, юбилейный показ состоялся 15 марта в Вильнюсе. Один из зрителей поделился с нами своими впечатлениями:

– Игра актеров была настолько впечатляющей, что мы буквально погружались в происходящее на сцене. Эмоции в зале зашкаливали — некоторые не могли сдержать слез.

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