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BMW превратила первоапрельскую шутку в реальный гоночный универсал

  • 18.03.2026, 15:01
  • 2,786
BMW превратила первоапрельскую шутку в реальный гоночный универсал
Фото: BMW

Все благодаря интересу публики.

Компания BMW официально подтвердила, что концепт, начавшийся как первоапрельская шутка, стал реальным гоночным автомобилем. Речь идет о BMW M3 Touring, который выйдет на трассу в легендарной гонке «24 часа Нюрбургринга», пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально модель была представлена как шутка, однако интерес аудитории оказался настолько высоким, что в BMW решили воплотить проект в жизнь. Новый автомобиль также рассматривается как потенциальный участник серии DTM.

Гоночный универсал построен на базе дорожного M3 Touring, но получил серьезные доработки. Инженеры использовали технические решения от BMW M4 GT3, сохранив при этом оригинальное шасси, что позволяет болиду соответствовать требованиям класса GT3.

Фото: BMW

Автомобиль отличается агрессивным аэродинамическим обвесом — расширенные крылья, массивные диффузоры и крупное заднее антикрыло. Все это необходимо для повышения прижимной силы и устойчивости на высоких скоростях.

Фото: BMW

Ожидается, что под капотом установлен модернизированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью до 590 лошадиных сил — аналогичный болиду M4 GT3.

Проект стал ярким примером того, как интерес публики может превратить даже шутку в полноценный продукт автоспорта.

Фото: BMW
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