закрыть
23 июня 2026, вторник, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Слониме «скорая» протаранила BMW

4
  • 18.03.2026, 17:37
  • 3,482
В Слониме «скорая» протаранила BMW

Фотофакт.

В среду утром, 18 марта, в Слониме произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На одном из перекрёстков медицинский микроавтобус столкнулся с BMW, после чего легковушку отбросило на обочину и перевернуло. По предварительным данным, есть пострадавший.

Журналисты местной газеты «Слонимский вестник» сообщили, что BMW двигался по главной дороге и не нарушал правил. В это время микроавтобус МАЗ ехал со стороны АЗС в направлении трассы Р‑99 «Барановичи – Пограничный – Гродно».

При повороте налево водитель скорой не уступил дорогу BMW. В результате произошло жёсткое столкновение.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко