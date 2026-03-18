В Слониме «скорая» протаранила BMW 4 18.03.2026, 17:37

3,482

Фотофакт.

В среду утром, 18 марта, в Слониме произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На одном из перекрёстков медицинский микроавтобус столкнулся с BMW, после чего легковушку отбросило на обочину и перевернуло. По предварительным данным, есть пострадавший.

Журналисты местной газеты «Слонимский вестник» сообщили, что BMW двигался по главной дороге и не нарушал правил. В это время микроавтобус МАЗ ехал со стороны АЗС в направлении трассы Р‑99 «Барановичи – Пограничный – Гродно».

При повороте налево водитель скорой не уступил дорогу BMW. В результате произошло жёсткое столкновение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com