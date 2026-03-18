В Слониме «скорая» протаранила BMW

В Слониме «скорая» протаранила BMW4
- 18.03.2026, 17:37
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Фотофакт.
В среду утром, 18 марта, в Слониме произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На одном из перекрёстков медицинский микроавтобус столкнулся с BMW, после чего легковушку отбросило на обочину и перевернуло. По предварительным данным, есть пострадавший.
Журналисты местной газеты «Слонимский вестник» сообщили, что BMW двигался по главной дороге и не нарушал правил. В это время микроавтобус МАЗ ехал со стороны АЗС в направлении трассы Р‑99 «Барановичи – Пограничный – Гродно».
При повороте налево водитель скорой не уступил дорогу BMW. В результате произошло жёсткое столкновение.