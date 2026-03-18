Почему Bentley продает меньше автомобилей, но продолжает зарабатывать миллионы 2 18.03.2026, 18:14

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Компания делает ставку на новую стратегию.

Британский автопроизводитель Bentley Motors седьмой год подряд показывает значительную прибыль, несмотря на охлаждение рынка люксовых автомобилей и снижение продаж, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По итогам 2025 года выручка компании составила €2,6 млрд, сократившись всего на 1%, а операционная прибыль — €216 млн. При этом поставки снизились почти на 5%, до чуть более 10 тысяч автомобилей, главным образом из-за падения спроса в Китае.

Компания делает ставку на новую стратегию: продавать меньше машин, но с более высокой маржой. Особое внимание уделяется дорогим и индивидуализированным моделям, включая версии подразделения Mulliner. Лидером продаж остается кроссовер Bentley Bentayga, а гибридные версии Bentley Continental GT и Bentley Flying Spur постепенно становятся ключевыми продуктами.

На фоне изменений компания оптимизирует расходы: планируется сокращение до 275 рабочих мест (около 6% штата). В Bentley подчеркивают, что это не кризисная мера, а долгосрочная адаптация к новым условиям рынка.

Дополнительное давление оказывают тарифы и колебания валют, которые обошлись компании примерно в €42 млн за год.

Одновременно Bentley пересматривает стратегию электрификации. Если ранее планировалось выпустить пять электромобилей к 2035 году, то теперь подтвержден только один — электрический SUV, созданный на общей платформе с моделями Porsche и Audi.

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