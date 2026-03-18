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Почему Bentley продает меньше автомобилей, но продолжает зарабатывать миллионы

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  • 18.03.2026, 18:14
  • 3,298
Почему Bentley продает меньше автомобилей, но продолжает зарабатывать миллионы

Компания делает ставку на новую стратегию.

Британский автопроизводитель Bentley Motors седьмой год подряд показывает значительную прибыль, несмотря на охлаждение рынка люксовых автомобилей и снижение продаж, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По итогам 2025 года выручка компании составила €2,6 млрд, сократившись всего на 1%, а операционная прибыль — €216 млн. При этом поставки снизились почти на 5%, до чуть более 10 тысяч автомобилей, главным образом из-за падения спроса в Китае.

Компания делает ставку на новую стратегию: продавать меньше машин, но с более высокой маржой. Особое внимание уделяется дорогим и индивидуализированным моделям, включая версии подразделения Mulliner. Лидером продаж остается кроссовер Bentley Bentayga, а гибридные версии Bentley Continental GT и Bentley Flying Spur постепенно становятся ключевыми продуктами.

На фоне изменений компания оптимизирует расходы: планируется сокращение до 275 рабочих мест (около 6% штата). В Bentley подчеркивают, что это не кризисная мера, а долгосрочная адаптация к новым условиям рынка.

Дополнительное давление оказывают тарифы и колебания валют, которые обошлись компании примерно в €42 млн за год.

Одновременно Bentley пересматривает стратегию электрификации. Если ранее планировалось выпустить пять электромобилей к 2035 году, то теперь подтвержден только один — электрический SUV, созданный на общей платформе с моделями Porsche и Audi.

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