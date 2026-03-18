«Миллионер из ОАЭ» влюбился в белорусскую пенсионерку 16 18.03.2026, 18:40

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Совместному счастью помешали деньги.

Настоящая «Санта-Барбара» развернулась между 74-летней пенсионеркой из Минска и виртуальным миллионером из ОАЭ. Совместному счастью помешали деньги, сообщает Telegram-канал минской милиции.

Сначала всё выглядело невинно. Минчанка познакомилась в сети с мужчиной, который представился не абы кем, а миллионером, проживающим в ОАЭ.

Общение быстро наладилось, и мужчина решил отправить своей новой подруге посылку, видимо, с дорогим подарком. За доставку требовалось заплатить €7000, и пенсионерка перевела деньги.

На этом история не закончилась.

Когда «миллионер» перестал выходить на связь, белоруска поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в Первомайское РУВД Минска.

Показательная ситуация, казалось, должна была её предостеречь, но «друг» снова связался с ней. Он узнал, что посылка не пришла, и пообещал приехать в Беларусь разобраться с ситуацией и вернуть деньги.

Однако вскоре случилось страшное — «миллионера» похитили, а выкуп за него потребовали у пенсионерки. Не оставив друга в беде, она перевела €5000.

Лишь через несколько дней минчанка осознала, что попала на мошенническую схему, и повторно обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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