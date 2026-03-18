закрыть
23 июня 2026, вторник, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Миллионер из ОАЭ» влюбился в белорусскую пенсионерку

16
  • 18.03.2026, 18:40
  • 10,808
«Миллионер из ОАЭ» влюбился в белорусскую пенсионерку

Совместному счастью помешали деньги.

Настоящая «Санта-Барбара» развернулась между 74-летней пенсионеркой из Минска и виртуальным миллионером из ОАЭ. Совместному счастью помешали деньги, сообщает Telegram-канал минской милиции.

Сначала всё выглядело невинно. Минчанка познакомилась в сети с мужчиной, который представился не абы кем, а миллионером, проживающим в ОАЭ.

Общение быстро наладилось, и мужчина решил отправить своей новой подруге посылку, видимо, с дорогим подарком. За доставку требовалось заплатить €7000, и пенсионерка перевела деньги.

На этом история не закончилась.

Когда «миллионер» перестал выходить на связь, белоруска поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в Первомайское РУВД Минска.

Показательная ситуация, казалось, должна была её предостеречь, но «друг» снова связался с ней. Он узнал, что посылка не пришла, и пообещал приехать в Беларусь разобраться с ситуацией и вернуть деньги.

Однако вскоре случилось страшное — «миллионера» похитили, а выкуп за него потребовали у пенсионерки. Не оставив друга в беде, она перевела €5000.

Лишь через несколько дней минчанка осознала, что попала на мошенническую схему, и повторно обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко