«Миллионер из ОАЭ» влюбился в белорусскую пенсионерку

«Миллионер из ОАЭ» влюбился в белорусскую пенсионерку16
- 18.03.2026, 18:40
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Совместному счастью помешали деньги.
Настоящая «Санта-Барбара» развернулась между 74-летней пенсионеркой из Минска и виртуальным миллионером из ОАЭ. Совместному счастью помешали деньги, сообщает Telegram-канал минской милиции.
Сначала всё выглядело невинно. Минчанка познакомилась в сети с мужчиной, который представился не абы кем, а миллионером, проживающим в ОАЭ.
Общение быстро наладилось, и мужчина решил отправить своей новой подруге посылку, видимо, с дорогим подарком. За доставку требовалось заплатить €7000, и пенсионерка перевела деньги.
На этом история не закончилась.
Когда «миллионер» перестал выходить на связь, белоруска поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в Первомайское РУВД Минска.
Показательная ситуация, казалось, должна была её предостеречь, но «друг» снова связался с ней. Он узнал, что посылка не пришла, и пообещал приехать в Беларусь разобраться с ситуацией и вернуть деньги.
Однако вскоре случилось страшное — «миллионера» похитили, а выкуп за него потребовали у пенсионерки. Не оставив друга в беде, она перевела €5000.
Лишь через несколько дней минчанка осознала, что попала на мошенническую схему, и повторно обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.