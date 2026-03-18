В Беларуси появятся сверхмощные зарядки для авто 1 18.03.2026, 19:11

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Кто их будет ставить.

Для водителей электромобилей в Беларуси пообещали установить сверхмощные зарядки. Какие еще планы у компании Malanka, узнали в пресс-службе «Белоруснефти».

К марту 2026-го в стране действуют 975 ЭЗС компании, а также 400 зарядных станций ее партнеров. К 2027 году у госоператора будет на 450 объектов больше.

На ЭЗС устанавливают преимущественно быстрые зарядки мощностью 120 и 175 кВт, а также супербыстрые – по 300–350 кВт.

«Учитывая скорость технического прогресса, «Белоруснефть» планирует дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры с внедрением решений с динамическим распределением и зарядкой мощностью свыше 400 кВт», – анонсировали в компании.

Тем не менее ввода этих станций водителям придется подождать – их внедрение запланировано в долгосрочной перспективе.

В 2025 году «Белоруснефть» начала самостоятельно производить зарядные станции. В ассортименте – ЭЗС мощностью от 7 до 350 кВт.

«Решение по локализации позволяет накапливать внутри предприятия уникальные компетенции, а также предоставляет технологическую гибкость и производственную безопасность, включая независимость от внешних поставщиков», – рассказали в компании.

Известно, что в Беларуси зарегистрировано свыше 54 тыс. электромобилей. В основном они из Китая.

Поэтому зарядки переоборудуют коннекторами китайского стандарта GB/T. Сейчас на большинстве локаций можно заряжаться по основным типам коннекторов – CCS, CHAdeMO и GB/T.

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