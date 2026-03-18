закрыть
23 июня 2026, вторник, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Копыльском районе четырехлетний мальчик упал в канализацию во дворе дома

2
  • 18.03.2026, 19:52
  • 5,814
В Копыльском районе четырехлетний мальчик упал в канализацию во дворе дома
Иллюстрационное фото

Он погиб.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика в Копыльском районе.

Инцидент произошел днем 18 марта в деревне Рудное Копыльского района.

Мальчик находился на придомовой территории вместе со своими братом и сестрой (2,5 и 6 лет). Мать ненадолго отвлеклась, а после обнаружила, что ребенок исчез.

«В ходе поисков выяснилось, что мальчик упал в расположенный во дворе дома канализационный резервуар. Несмотря на оперативные действия работников МЧС и медиков, спасти ребенка не удалось», — сообщили в Следственном комитете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко