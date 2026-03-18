В Копыльском районе четырехлетний мальчик упал в канализацию во дворе дома 2 18.03.2026, 19:52

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Иллюстрационное фото

Он погиб.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика в Копыльском районе.

Инцидент произошел днем 18 марта в деревне Рудное Копыльского района.

Мальчик находился на придомовой территории вместе со своими братом и сестрой (2,5 и 6 лет). Мать ненадолго отвлеклась, а после обнаружила, что ребенок исчез.

«В ходе поисков выяснилось, что мальчик упал в расположенный во дворе дома канализационный резервуар. Несмотря на оперативные действия работников МЧС и медиков, спасти ребенка не удалось», — сообщили в Следственном комитете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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