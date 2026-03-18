В Копыльском районе четырехлетний мальчик упал в канализацию во дворе дома

В Копыльском районе четырехлетний мальчик упал в канализацию во дворе дома2
- 18.03.2026, 19:52
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Он погиб.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика в Копыльском районе.
Инцидент произошел днем 18 марта в деревне Рудное Копыльского района.
Мальчик находился на придомовой территории вместе со своими братом и сестрой (2,5 и 6 лет). Мать ненадолго отвлеклась, а после обнаружила, что ребенок исчез.
«В ходе поисков выяснилось, что мальчик упал в расположенный во дворе дома канализационный резервуар. Несмотря на оперативные действия работников МЧС и медиков, спасти ребенка не удалось», — сообщили в Следственном комитете.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.