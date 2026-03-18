Минчанка при выселении отомстила хозяйке съемной квартиры, прихватив диван 3 18.03.2026, 20:48

5,960

Иллюстрационное фото

Что было дальше.

В Минске огласили приговор 47-летней жительнице столицы, которая обвинялась в краже, сообщило агентство «Минск-Новости».

Ранее у женщины проблем с законом не было. Появились они из-за разногласий с хозяйкой квартиры, которую полгода снимала фигурантка. Поводом для спора стал размер арендной платы.

Консенсуса сторонам достичь не удалось и собственница квартиры попросила арендатора покинуть занимаемые метры. Женщина освободила жилплощадь, но с собой забрала хозяйский угловой диван-кровать стоимостью более 470 рублей.

Потерпевшая заметила пропажу мебели и обратилась в милицию. В итоге минчанку осудили за кражу. Ей назначили 180 часов общественных работ.

Напомним, ч.1 ст. 205 Тайное похищение имущества (Кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com