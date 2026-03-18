Минчанка при выселении отомстила хозяйке съемной квартиры, прихватив диван

Минчанка при выселении отомстила хозяйке съемной квартиры, прихватив диван3
- 18.03.2026, 20:48
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Что было дальше.
В Минске огласили приговор 47-летней жительнице столицы, которая обвинялась в краже, сообщило агентство «Минск-Новости».
Ранее у женщины проблем с законом не было. Появились они из-за разногласий с хозяйкой квартиры, которую полгода снимала фигурантка. Поводом для спора стал размер арендной платы.
Консенсуса сторонам достичь не удалось и собственница квартиры попросила арендатора покинуть занимаемые метры. Женщина освободила жилплощадь, но с собой забрала хозяйский угловой диван-кровать стоимостью более 470 рублей.
Потерпевшая заметила пропажу мебели и обратилась в милицию. В итоге минчанку осудили за кражу. Ей назначили 180 часов общественных работ.
Напомним, ч.1 ст. 205 Тайное похищение имущества (Кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.