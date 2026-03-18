В Ватикане нашли ранее неизвестную картину Эль Греко 3 18.03.2026, 22:43

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Работу «Спаситель» обнаружили под слоем более позднего изображения Христа.

В резиденции Папы Римского в Ватикане нашли ранее неизвестную картину испанского художника Эль Греко «Спаситель», созданную в 1590-е годы. Об этом пишет Artnet News.

Картина представляла собой небольшую работу маслом на деревянной основе. Её долгие годы считали обычным изображением Христа, поскольку оригинал скрывал слой краски, нанесенный позже неизвестным автором.

Произведение попало в Ватикан в 1967 году — его подарил Папе Павлу VI испанский чиновник, профессор эстетики и писатель Хосе Мария Санчес де Муниаин Хиль. После этого картина находилась в Зале послов на верхнем этаже Апостольского дворца и не привлекала внимания исследователей.

Во время плановой проверки состояния коллекции реставраторы решили изучить работу. Специалисты заметили проблемы с сохранностью и начали восстановление. В процессе они установили, что поверх оригинала нанесено другое изображение. После снятия верхнего слоя удалось раскрыть подлинную композицию Эль Греко.

По словам реставратора Алессандры Зарелли, с момента поступления в Ватикан картина не проходила научного анализа и реставрации. Это объясняет, почему её авторство оставалось неизвестным.

Сейчас «Спаситель» включён в экспозицию работ Эль Греко в Папском дворце Кастель-Гандольфо.

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