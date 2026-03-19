В минском водоеме обнаружили массовую гибель рыбы 5 19.03.2026, 2:53

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Фотофакт.

В минском водоеме на улице Горецкого обнаружили замор рыбы, сообщает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сотрудники лаборатории Республиканского центра аналитического контроля провели отбор проб. По предварительной информации сотрудников ветеринарной станции Фрунзенского района, рыба погибла по естественным причинам из-за полного промерзания водоема в зимний период.

Напомним, ранее экологи обнаружили погибшую рыбу в Лунинце в Брестской области. Причину выясняют, но экологи отметили, что продолжительные низкие температуры зимой привели к образованию льда на водоемах толщиной до 40−50 см, что негативно сказалось на уровне содержания кислорода в водных объектах.

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