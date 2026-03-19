В Минске появились светофоры с четырьмя цветами 8 19.03.2026, 11:11

8,634

иллюстративное фото

Кроме красного, желтого и зеленого на них появился еще и бело-лунный сигнал.

Минская Госавтоинспекция (ГАИ) сообщила, что начала эксперимент на некоторых улицах столицы, установив светофоры с дополнительным «бело-лунным» цветом. Естественно, нововведение обосновали стремлением к повышению безопасности на дорогах. Но как реагировать на добавленный цвет?

В ГАИ рассказали, что бело-лунный свет должен предупреждать водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам или автомобилям во время и после поворота на перекрестке.

Белый сигнал мигает вместе с разрешающим зеленым, но он не требует дополнительных действий, кроме как быть внимательным и пропустить пешеходов, велосипедистов или машины в соответствии с уже установленными правилами дорожного движения (ПДД).

В Минске появились светофоры с четырьмя цветами: красный, жёлтый, бело-лунный и зелёный pic.twitter.com/munOONSrYX — Telegraf.news (@news_telegraf) March 19, 2026

«Столичная Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию и, при наличии на светофоре подобных сигналов, руководствоваться ими во избежание совершения ДТП (дорожно-транспортного происшествия)», – попросили в ГАИ.

Кстати, ранее ученые из Университета штата Северная Каролина (NCSU) заявили, что на светофорах нужно разместить четвертый фонарь, который будет, в дополнение к красному, желтому и зеленому, светить белым цветом. По их словам, к такому выводу они пришли после долгих исследований. Но в США белый цвет предложили совсем не по той же причине, что и в Беларуси, и с другой целью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com