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В Минске появились светофоры с четырьмя цветами

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  • 19.03.2026, 11:11
  • 8,634
В Минске появились светофоры с четырьмя цветами
иллюстративное фото

Кроме красного, желтого и зеленого на них появился еще и бело-лунный сигнал.

Минская Госавтоинспекция (ГАИ) сообщила, что начала эксперимент на некоторых улицах столицы, установив светофоры с дополнительным «бело-лунным» цветом. Естественно, нововведение обосновали стремлением к повышению безопасности на дорогах. Но как реагировать на добавленный цвет?

В ГАИ рассказали, что бело-лунный свет должен предупреждать водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам или автомобилям во время и после поворота на перекрестке.

Белый сигнал мигает вместе с разрешающим зеленым, но он не требует дополнительных действий, кроме как быть внимательным и пропустить пешеходов, велосипедистов или машины в соответствии с уже установленными правилами дорожного движения (ПДД).

«Столичная Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию и, при наличии на светофоре подобных сигналов, руководствоваться ими во избежание совершения ДТП (дорожно-транспортного происшествия)», – попросили в ГАИ.

Кстати, ранее ученые из Университета штата Северная Каролина (NCSU) заявили, что на светофорах нужно разместить четвертый фонарь, который будет, в дополнение к красному, желтому и зеленому, светить белым цветом. По их словам, к такому выводу они пришли после долгих исследований. Но в США белый цвет предложили совсем не по той же причине, что и в Беларуси, и с другой целью.

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