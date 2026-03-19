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Jeep представил недорогой семиместный кроссовер

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  • 19.03.2026, 11:23
  • 2,948
Jeep представил недорогой семиместный кроссовер

Новый Commander получил расширенное оснащение.

Презентован новый Jeep Commander 2026. Доступный семейный кроссовер выпускают в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 272 сил.

Кроссовер Jeep Commander 2026 дебютировал в Бразилии, ведь именно там выпускают модель. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Jeep Commander выглядит знакомо, что и неудивительно — это удлиненный 4,77-метровый вариант Compass второй генерации. Хотя Jeep Compass сменил поколение, Commander продолжают производить и даже обновили.

Новый Jeep Commander узнается по измененным бамперам, оптике и решетке радиатора. Кроме того, предложили измененные колесные диски.

В салоне Jeep Commander сохранили цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин, однако установили новый селектор КПП. Интерьер рассчитан на семь человек, а объем багажника составляет 233 л с тремя рядами кресел, 661 л — с двумя и 1760 л — с одним.

Комплектацию пополнили камеры кругового обзора. Кроме того, кроссовер Jeep Commander оснащен кожаным салоном, электроприводом двери багажника, адаптивным круиз-контролем.

Новый Jeep Commander сохранил бензиновые турбомоторы объемом 1,3 л (174 л.с.) и 2,0 л (272 л.с.), а также 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Позже появится гибрид. Есть версии модели с передним и полным приводом.

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