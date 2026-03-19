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Результативная игра Алексея Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Оттаву»

  • 19.03.2026, 11:48
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Результативная игра Алексея Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Оттаву»
Алексей Протас
Фото: Getty Images

Подробности матча.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду по обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:1, пишет belarushockey.com.

25-летний белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас сыграл на левом фланге третьего звена с Хендриксом Лапьером и Томом Уилсоном.

На 38-й минуте белорус удачно поборолся на чужом пятачке и отвлек внимание защитника, когда Том Уилсон точным броском сделал счет 2:0.

На 58-й минуте Протас сумел поразить пустые ворота соперника, сделав счёт 3:1 в пользу своей команды.

Отметим, что еще одну шайбу в пустые ворота забросил дебютант НХЛ - 19-летний защитник «столичных» Коул Хатсон.

В итоге белорусский форвард провел на льду 19 минут 38 секунд, из которых 3:15 - в меньшинстве. В его активе 1 результативный балл (1+0), 5 бросков (3 из них мимо ворот), 1 заблокированный бросок, 1 потеря и показатель полезности «+1».

В текущем сезоне НХЛ Алексей Протас провел 65 матчей, в которых набрал 46 (22+24) очков. Его показатель полезности составляет «+17», на счету форварда 20 минут штрафного времени.

«Вашингтон Кэпиталз» после 69 сыгранных матчей имеет в активе 76 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч команда Спенсера Карбери проведет на домашней арене 21 марта против «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 02:00 по минскому времени.

Вашингтон – Оттава – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 28 Овечкин (Сандин)

2:0 – 38 Уилсон (Дюбуа, ван Римсдайк)

2:1 – 57 Штюцле (Шабо, Жиру)

3:1 – 58 Протас (Макмайкл)

4:1 – 59 Хатсон ()

Вратари: Логан Томпсон 34/35 – Улльмарк 21/23.

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