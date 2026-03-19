Результативная игра Алексея Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Оттаву»
- 19.03.2026, 11:48
- 1,500
Подробности матча.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду по обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:1, пишет belarushockey.com.
25-летний белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас сыграл на левом фланге третьего звена с Хендриксом Лапьером и Томом Уилсоном.
На 38-й минуте белорус удачно поборолся на чужом пятачке и отвлек внимание защитника, когда Том Уилсон точным броском сделал счет 2:0.
With a flick of the wrist, Willy doubles our lead pic.twitter.com/CtmId23Udf— Washington Capitals (@Capitals) March 19, 2026
На 58-й минуте Протас сумел поразить пустые ворота соперника, сделав счёт 3:1 в пользу своей команды.
Отметим, что еще одну шайбу в пустые ворота забросил дебютант НХЛ - 19-летний защитник «столичных» Коул Хатсон.
Where were you when Cole Hutson scored his first career goal in his NHL debut during the McNugget Minute at Capital One Arena pic.twitter.com/B4COltgahh— Washington Capitals (@Capitals) March 19, 2026
В итоге белорусский форвард провел на льду 19 минут 38 секунд, из которых 3:15 - в меньшинстве. В его активе 1 результативный балл (1+0), 5 бросков (3 из них мимо ворот), 1 заблокированный бросок, 1 потеря и показатель полезности «+1».
В текущем сезоне НХЛ Алексей Протас провел 65 матчей, в которых набрал 46 (22+24) очков. Его показатель полезности составляет «+17», на счету форварда 20 минут штрафного времени.
«Вашингтон Кэпиталз» после 69 сыгранных матчей имеет в активе 76 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч команда Спенсера Карбери проведет на домашней арене 21 марта против «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 02:00 по минскому времени.
Вашингтон – Оттава – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 28 Овечкин (Сандин)
2:0 – 38 Уилсон (Дюбуа, ван Римсдайк)
2:1 – 57 Штюцле (Шабо, Жиру)
3:1 – 58 Протас (Макмайкл)
4:1 – 59 Хатсон ()
Вратари: Логан Томпсон 34/35 – Улльмарк 21/23.