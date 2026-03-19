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Судьба режима решится за дни: новый прогноз по Ирану

  • 19.03.2026, 16:02
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Судьба режима решится за дни: новый прогноз по Ирану

Годовщина протестов может стать триггером для новых выступлений.

Иранский режим может оказаться на переломном этапе уже в ближайшие дни — к такому выводу приходит эксперт Бенни Сабати, анализируя текущую ситуацию вокруг страны и давление извне, пишет «Маарив».

По его оценке, кампания против Тегерана достигла критической фазы: с одной стороны, Израиль демонстрирует беспрецедентную активность и действует максимально жестко, с другой — в Вашингтоне наблюдается непоследовательность, которая тормозит развитие событий. Сабати считает, что на решения Дональда Трампа влияет окружение, включая чиновников прежних администраций, из-за чего политика в отношении Ирана выглядит как череда колебаний.

Он отмечает, что президент США не всегда доводит начатое до конца и действует с оглядкой, избегая наиболее радикальных шагов, таких как удары по ключевым энергетическим объектам. При этом израильская операция, по словам эксперта, уже вышла за рамки привычного: атаки затронули даже стратегические направления, включая инфраструктуру, связанную с поставками и взаимодействием с Россией.

Отдельное внимание Бенни Сабати уделяет внутреннему устройству иранских сил. По его словам, верховное руководство фактически децентрализовало управление, позволив подразделениям действовать более автономно. «Иранцы превратились в хамасников», — отметил он, подчеркивая сходство с разрозненной структурой, где отдельные группы могут действовать без прямых указаний сверху. Это, по его мнению, создает риск сохранения нестабильности даже в случае падения режима.

Эксперт также указывает на снижение качества управления: несмотря на потери среди руководства, их места занимают менее подготовленные кадры, зачастую возвращенные «из окопов». Это ослабляет систему изнутри, хотя полностью не лишает ее способности к сопротивлению.

При этом Сабати не исключает сценария резких перемен. Он связывает возможную эскалацию с годовщиной протестов в Иране, которая может стать триггером для новых выступлений. По его словам, население находится в состоянии ожидания и нуждается в четком сигнале извне, прежде всего из США. Он описывает настроение общества как подавленное: люди боятся выходить на улицы не из-за отсутствия смелости, а из-за многолетнего опыта жизни под давлением.

В заключение Бенни Сабати подчеркивает, что ключ к возможному перелому — продолжение давления именно на руководство, а не только на инфраструктуру. Он считает, что устранение еще нескольких фигур может серьезно расшатать систему. «В течение недели мы можем увидеть значительные изменения», — резюмирует он, допуская быстрый и неожиданный поворот событий.

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