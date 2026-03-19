WSJ: Теперь Зеленскому «есть чем крыть» 2 19.03.2026, 18:08

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Украина становится ключевым игроком в сфере беспилотных технологий.

На фоне войны США с Ираном роль Украины в международной безопасности заметно усиливается. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Париже, заявил, что союзники все чаще обращаются к Киеву за помощью в сфере разработки и применения беспилотных систем, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Еще год назад, как напомнил Зеленский, президент США Дональд Трамп утверждал, что Украине «нечем крыть». Однако сегодня ситуация изменилась, страны Ближнего Востока и союзники США активно интересуются украинским опытом противодействия дронам.

Причиной этого стала новая реальность современной войны, где массовое применение недорогих беспилотников, таких как «Шахед», делает использование дорогих систем противовоздушной обороны, включая «Патриот», экономически затратным.

Украина, накопив значительный боевой опыт, превратилась в одного из мировых лидеров в области разработки, применения и перехвата дронов. Ее специалисты уже консультируют зарубежных партнеров, помогая адаптировать оборонные системы под новые угрозы.

Эксперты отмечают, что еще недавно Украину рассматривали преимущественно как получателя военной помощи, однако теперь страна сама выступает источником технологий и знаний. Это свидетельствует о трансформации баланса в сфере военных технологий и формировании новых центров компетенций.

По оценкам наблюдателей, опыт Украины может стать определяющим для будущих конфликтов, где ключевую роль будут играть беспилотные системы, кибертехнологии и гибридные методы ведения войны.

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