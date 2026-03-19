закрыть
24 июня 2026, среда, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал переговоры украинской делегации в США

5
  • 19.03.2026, 21:30
  • 2,524
Зеленский анонсировал переговоры украинской делегации в США

Переговоры пройдут уже в эту субботу.

Украинские переговорщики направляются в США, там они проведут переговоры в субботу, 21 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Переговорная пауза была, пора ее завершить. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и в эту субботу мы ожидаем встреч в Соединенных Штатах Америки», — рассказал Зеленский в телеграм-канале.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко