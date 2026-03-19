Зеленский анонсировал переговоры украинской делегации в США 5 19.03.2026, 21:30

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Переговоры пройдут уже в эту субботу.

Украинские переговорщики направляются в США, там они проведут переговоры в субботу, 21 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Переговорная пауза была, пора ее завершить. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и в эту субботу мы ожидаем встреч в Соединенных Штатах Америки», — рассказал Зеленский в телеграм-канале.

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