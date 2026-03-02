закрыть
2 марта 2026, понедельник
Ученые разработали литиевые батареи, которые удвоят запас хода электромобилей

  • 2.03.2026, 14:06
Ученые разработали литиевые батареи, которые удвоят запас хода электромобилей

Новая технология найдет применение в транспорте и беспилотниках.

Китайские ученые представили революционный тип литиевой батареи, который может увеличить дальность хода электромобилей вдвое и обеспечить стабильную работу техники в экстремально низких температурах, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционные литиевые батареи используют взаимодействие литиевых солей с кислородом в жидком растворителе. Однако такие растворители занимают много места, плохо работают при сильном морозе и практически достигли своего теоретического потолка — около 350 Вт·ч/кг. Это вынуждало производителей переходить к твердотельным аккумуляторам.

Новый китайский аккумулятор способен обеспечивать более 700 Вт·ч/кг при комнатной температуре и почти 400 Вт·ч/кг при –50 °C. Такой результат стал возможен благодаря внедрению фторированного углеводородного растворителя, который эффективно растворяет литиевые соли и существенно снижает объем необходимого электролита.

По словам профессора Чжао Цина из Нанкайского университета, ключ к прорыву — более слабое притяжение фтора к литиевым ионам, что ускоряет их движение и повышает эффективность зарядки.

Руководитель исследования Чэнь Цзюнь отметил, что электромобили, способные сегодня проезжать 500 км, с новой батареей смогут преодолевать свыше 1000 км на одном заряде, при этом размер и вес аккумулятора не изменятся.

Ученые также полагают, что новая технология найдет применение в транспорте и беспилотниках, работающих на больших высотах и в условиях экстремального холода.

