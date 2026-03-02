Apple представила «бюджетный» iPhone 17 3 2.03.2026, 19:21

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Продажи стартуют с 11 марта по всему миру.

Apple без каких-либо онлайн-презентаций и громких анонсов обновила свой официальный сайт, представив iPhone 17e – свой новый самый доступный смартфон, который пришел на смену iPhone 16е.

Новинка получила поддержку технологии MagSafe для магнитной беспроводной зарядки – в отличие от предшественника, где использовалась стандартная беспроводная зарядка Qi. Кроме того, базовая версия теперь оснащается 256 ГБ встроенной памяти.

«Сердцем» iPhone 17e стал чипсет Apple A19 – такой же стоит в базовой модели iPhone 17. Обещают заметный прирост производительности по сравнению с iPhone 16e на Apple A18. Телефон также получил обновленный модем C1X, который обеспечивает до двух раз более высокую скорость связи, чем модем предыдущей модели.

По остальным характеристикам iPhone 17e копирует 16e: у него по-прежнему одна камера Fusion на 48 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом, 6,1-дюймовый OLED-дисплей на 60 Гц и старая «челка». Фронтальная камера осталось прежней – это сенсор на 12 Мп без возможности съемки в любой ориентации, как на iPhone 17 и 17 Pro.

На выбор три цвета: черный, белый и розовый. Стоимость – $599 за версию 256 ГБ. Предзаказ открывается 4 марта, а продажи стартуют с 11 марта по всему миру.

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