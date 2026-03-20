СМИ: Путинист Киркоров почти разорился из-за своего шоу 18 20.03.2026, 13:17

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Филипп Киркоров

Артист вынужден идти на чрезвычайные меры.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, решил продать свою роскошную квартиру в Москве, которую он собирался отдать своим детям - Мартину и Алле-Виктории Киркоровым.

Как пишут российские СМИ, артист-путинист теперь спешно избавляется от шикарного жилья. С соответствующим объявлением уже можно ознакомиться на специализированном сайте по продаже недвижимости, сообщает «Главред».

Там сообщается, что Киркоров планирует выручить за жилье площадью 210 кв. метров 240 млн рублей, которые будут вложены в его новое концертное шоу.

«Да, я потратил на свое шоу немало денег, но у меня нет продюсеров. Не привык стоять с протянутой рукой и горжусь тем, что могу позволить себе делать шоу своими силами», - обосновал свое неожиданное решение артист.

В начале нулевых поп-король приобрел четырехкомнатную квартиру по соседству с Аллой Пугачевой. Сумма сделки на тот момент – 356 млн рублей.

В интерьере использовались лучшие материалы: люстры из муранского стекла, мебель от Versace, Cavalli, комоды от Roberto Ventura, отделка бархатом, золото и кристаллы Сваровски. В квартире также была «обманка» – книжный стеллаж с потайной дверью, ведущей в спальню, где стояла кровать Versace стоимостью около 30 тысяч евро.

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