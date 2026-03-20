закрыть
25 июня 2026, четверг, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макс Корж хочет дать концерт в Стамбуле

6
  • 20.03.2026, 15:36
  • 2,310
Макс Корж хочет дать концерт в Стамбуле

Старт продажи билетов запланирован на 24 марта.

Белорусский музыкант Макс Корж объявил о концерте в Турции. Мероприятие запланировано на 6 июня и должно пройти на стадионе Бешикташ в Стамбуле, который рассчитан примерно на 42 тысячи зрителей.

Согласно анонсу, «на концерте прозвучат все лучшие хиты Макса, а также новые треки, и возможно, еще не выпущенные песни». Людям до 16 лет можно попасть на концерт только в сопровождении взрослого, который не обязательно является родственником.

Старт продажи билетов запланирован на 24 марта, однако цена пока неизвестна.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко