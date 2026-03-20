Макс Корж хочет дать концерт в Стамбуле 6 20.03.2026, 15:36

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Старт продажи билетов запланирован на 24 марта.

Белорусский музыкант Макс Корж объявил о концерте в Турции. Мероприятие запланировано на 6 июня и должно пройти на стадионе Бешикташ в Стамбуле, который рассчитан примерно на 42 тысячи зрителей.

Согласно анонсу, «на концерте прозвучат все лучшие хиты Макса, а также новые треки, и возможно, еще не выпущенные песни». Людям до 16 лет можно попасть на концерт только в сопровождении взрослого, который не обязательно является родственником.

Старт продажи билетов запланирован на 24 марта, однако цена пока неизвестна.

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