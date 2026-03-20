Сандра Буллок рассказала неизвестный факт из своей биографии 3 20.03.2026, 16:39

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Сандра Буллок

Актриса сомневалась в своих способностях.

Голливудская актриса Сандра Буллок в начале своей карьеры критически оценивала собственный талант и даже отказывалась от ролей, считая, что не сможет справиться с ними, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Как стало известно из архивных интервью, в 1997 году на пресс-конференции актриса заявила, что коммерческий успех фильмов не всегда означает высокий уровень актерской игры. По ее словам, она отклоняла предложения, которые считала слишком сложными: «Я знала, что не смогу их сыграть», — признавалась Буллок, добавляя, что предпочитала уступить роль более подходящим актерам.

Такое самокритичное отношение выделяет ее на фоне многих коллег по индустрии. Для сравнения, некоторые звезды, включая Тимоти Шаламе, часто демонстрируют уверенность в себе, тогда как другие, например Киану Ривз, также известны своей скромностью.

В 1990-е годы Буллок была известна по ролям в боевиках и драмах, однако позже раскрылась как успешная комедийная актриса. Ее участие в фильмах «Мисс Конгениальность» и «Предложение» укрепило ее статус одной из ведущих актрис Голливуда.

Позже Буллок получила премию «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона», окончательно подтвердив свой профессиональный уровень. Несмотря на прежние сомнения, сегодня ее талант считается признанным как зрителями, так и критиками.

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