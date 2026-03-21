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Ростов в огне, Москва в осаде: дроны нанесли самый масштабный удар по РФ

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  • 21.03.2026, 20:52
  • 32,434
Ростов в огне, Москва в осаде: дроны нанесли самый масштабный удар по РФ
Фото: Reuters

Произошел наиболее массированный налет за год.

В России пожаловались на самый масштабный налет дронов за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, в ночь на 21 марта под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовщины и подступы к Москве. Общее количество задействованных «птичек» превысило 120 единиц.

Ростовская область

Горячее всего было в Ростовской области. Там представители власти заявили, что массированная атака охватила почти весь регион. Россияне насчитали более 90 дронов только в своем небе.

При этом география «хлопка» поражает: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

Местные жители всю ночь публиковали видео с характерным звуком «мопедов» и яркими вспышками. Несмотря на заявления властей о «сбивании всех целей», в пабликах сообщают о пожарах вблизи логистических узлов, которые обеспечивают оккупационную группировку в Украине.

Саратовская область

Дроны атаковали объекты, вероятно, вблизи авиабазы «Энгельс». Власти подтвердили повреждения жилых домов (выбиты стекла) и наличие по меньшей мере двух пострадавших. В аэропорту «Гагарин» срочно вводили режим ограничений.

Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сначала силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Впоследствии, по его словам, были отражены еще несколько волн атак - во время них сбили еще семь и шесть дронов, а позже сообщили о нейтрализации еще двух аппаратов. После дальнейших перехватов общее количество сбитых беспилотников возросло до 27.

При этом, пока ПВО пыталась попасть в дроны, московские аэропорты Внуково и Домодедово работали с перебоями, задерживая десятки рейсов. Это самая массированная комбинированная атака с начала 2026 года.

Эксперты отмечают, что нынешняя атака самая массированная с начала 2026 года. По их словам, одновременный запуск такого количества дронов по разным областям истощает ресурсы ПВО врага и позволяет выявить пробелы в защите наиболее уязвимых объектов - нефтебаз, аэродромов и заводов ВПК.

И пока Минобороны РФ рисует «красивые» цифры сбитых аппаратов, реальность в виде закрытых аэропортов и зарева над Ростовом свидетельствует о том, что война все увереннее возвращается на территорию агрессора.

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