Валерий Карбалевич: У Лукашенко появилась новая проблема

Валерий Карбалевич: У Лукашенко появилась новая проблема14
- 21.03.2026, 15:27
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Диктатору придется доказывать силовикам, что американцы его не «наклонили»
Несмотря на многочисленные сомнения и препятствия, белорусско-американский переговорный процесс продолжается. Результатом визита Джона Коула в Минск стало освобождение рекордного числа политических заключенных. Об этом в своей авторской колонке на сайте «Радыё Свабода» пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич.
Визиты специального представителя президента США Джона Коула в Беларусь становятся частью политического цикла. Они уже проходят словно по определенному алгоритму, графику, раз в три месяца, в любое время года. И они весьма эффективны, каждый визит сопровождается освобождением политических заключенных.
Критически важно, чтобы переговорный процесс продолжался, хотя и выдвигалось множество гипотез на счет его прекращения.
Предполагалось, что Дональд Трамп может быть оскорблен Александром Лукашенко из-за его отказа лететь в США на заседание Совета мира.
Кроме того, все внешние наблюдатели обратили внимание на протесты России по поводу намерения Лукашенко полететь в США, что еще раз подчеркнуло зависимый, марионеточный статус белорусского правителя.
С другой стороны, война США против Ирана стала определенным испытанием для белорусско-американского диалога. Ведь во время этой войны тема военного конфликта в Украине утратила приоритет во внешней политике США. А известно, что Вашингтон проявлял интерес к Беларуси именно из-за ее участия в этом конфликте по соседству. В новых условиях, как многие полагали, это внимание может снизиться.
Кроме того, после нападения США и Израиля на Иран белорусские пропагандисты в государственных СМИ призывали к прекращению переговорного процесса с американцами в знак протеста и солидарности с иранскими союзниками.
Но, несмотря на все эти предупреждения, Джон Коул приехал в Минск. В конце концов, его визиты в Беларусь приносят Трампу успех. И позитивные новости для президента США сейчас крайне необходимы, учитывая рост мировых цен на нефть и газ в результате войны против Ирана.
«Президент Трамп практически предоставил мне полную свободу действий в этом вопросе. Я отчитываюсь перед ним, и пока он не возражает, потому что это помогает миру увидеть, что мы не просто воюем. Мы также очень сострадательный народ, и мы верим в права человека и гуманитарные проекты. Это дает людям свободу, людям, которые не имели ее годами, а теперь имеют», — сказал Джон Коул в интервью Newsmax вечером 19 марта.
Для продолжения диалога необходимо предпринять следующие, более решительные шаги, необходимо активизировать переговорный процесс. И это происходит. Готовится возобновление работы посольств. Обсуждаются планы визита Лукашенко в США. Растет число освобожденных политических заключенных. На этот раз их 250. Это рекорд.
Более того, и это принципиально важный момент, из страны депортировали 15 человек, 235 остались в Беларуси. Эта уступка белорусских властей очень важна. Ведь до сих пор Лукашенко категорически заявлял, что всех освобожденных по «сделке» с США вывезут за границу. Уступка произошла не только под сильным давлением США, но и в связи с началом расследования Международным уголовным судом действий белорусских властей. Слово «депортация» было очень четко указано в судебном документе.
На прошлой неделе, во время поездки в Дрибин, Лукашенко затронул эту тему. Если попытаться расшифровать его, как обычно, противоречивые заявления, их можно свести к следующему выводу: да, мы не вывезем за границу всех освобожденных политических заключенных, но тех, кто нарушит закон, того – снова за решетку. То есть, это можно истолковать так, что для освобожденных политических заключенных будут созданы такие условия, что они сами уедут.
После визита Коула Лукашенко столкнется с проблемой объяснения своим сторонникам, прежде всего силовикам, почему он пошел на слишком много уступок, и доказывать, что американцы его не «наклонили».