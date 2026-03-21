Меган Маркл оставила Netflix в долгах на «миллионы долларов»3
- 21.03.2026, 18:40
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Герцогиня Меган Маркл оставила компанию Netflix в долгах из-за сотрудничества с ее брендом продуктов As Ever. Об этом сообщает Page Six.
Все это часть последствий новости о том, что ее партнерство с Netflix под брендом As Ever закончилось всего через 11 месяцев. Бренд был запущен одновременно с ее шоу «С любовью, Меган», которое, как сообщило издание, не вернется на третий сезон.
«Netflix вложил миллионы в эту сделку, и я не думаю, что они получили хоть какую-то отдачу. Они просто смирились с убытками и долгами», — заявил один из сотрудников компании.
Он также отметил, что стриминговому сервису не было смысла работать над этим брендом, когда не было никакого шоу.