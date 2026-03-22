Саратовский НПЗ полыхает после удара украинских дронов

Саратовский НПЗ полыхает после удара украинских дронов2
- 22.03.2026, 16:43
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Пожар на предприятии продолжается уже вторые сутки.
В российском городе Саратов вторые сутки продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.
Об этом сообщает Telegram-канал Exil+.
По данным спутниковых снимков от 21 марта, к ликвидации пожара привлекли около десяти единиц спецтехники.
В то же время по состоянию на полдень 22 марта спутники NASA продолжают фиксировать повышенную температуру в районе предприятия.
Это указывает на то, что российские службы до сих пор не смогли полностью потушить огонь.