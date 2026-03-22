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Саратовский НПЗ полыхает после удара украинских дронов

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  • 22.03.2026, 16:43
  • 4,870
Саратовский НПЗ полыхает после удара украинских дронов

Пожар на предприятии продолжается уже вторые сутки.

В российском городе Саратов вторые сутки продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.

Об этом сообщает Telegram-канал Exil+.

По данным спутниковых снимков от 21 марта, к ликвидации пожара привлекли около десяти единиц спецтехники.

В то же время по состоянию на полдень 22 марта спутники NASA продолжают фиксировать повышенную температуру в районе предприятия.

Это указывает на то, что российские службы до сих пор не смогли полностью потушить огонь.

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