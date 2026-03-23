Джонни Депп сожалеет, что не сыграл Гамлета по совету Марлона Брандо

Джонни Депп сожалеет, что не сыграл Гамлета по совету Марлона Брандо1
- 23.03.2026, 20:07
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Роль Гамлета вдохновила многих актеров разных поколений.
Актер Джонни Депп признался, что одним из главных упущений в его карьере считает отказ от роли Гамлета, которую ему советовал сыграть его наставник Марлона Брандо, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Деппа, Брандо предупреждал его о необходимости не перегружать себя работой и напоминал, что у актера ограниченное количество «образов» в запасе. Он также настоятельно рекомендовал Деппу попробовать себя в роли шекспировского героя, отметив, что подобную возможность нельзя откладывать.
На тот момент Депп счел роль Гамлета слишком очевидным выбором и не решился принять вызов. Сейчас актер признает, что жалеет о своем решении и считает, что упустил шанс сыграть одну из самых знаковых ролей в мировой драматургии.
Карьеру Деппа отличает широкий диапазон персонажей — от эксцентричных героев до более драматических ролей. Он добился международной известности благодаря фильмам вроде «Пираты Карибского моря», однако в последние годы его проекты стали менее заметными и чаще ограничиваются фестивальными релизами.
Роль Гамлета вдохновила многих актеров разных поколений. Для Деппа же этот шанс остался нереализованным, несмотря на совет одного из самых влиятельных актеров в истории кино.