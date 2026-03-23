В Литве подняли авиацию из-за падения неизвестного дрона возле границы с Беларусью

В Литве подняли авиацию из-за падения неизвестного дрона возле границы с Беларусью2
- 23.03.2026, 21:24
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Литовское правительство созывает комиссию по нацбезопасности.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене завтра, 24 марта, созывает заседание Комиссии по нацбезопасности из-за падения беспилотника возле границы с Беларусью.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Ругинене в Facebook.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра в 10.00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом», - отметила она.
Ругинене рассказала, что упавший в Варенском районе объект не представляет опасности для местных жителей.
«На месте происшествия работают полиция, Департамент пожарной охраны и спасения, к месту происшествия направляются вертолет ВВС и другие силы - активирован план «Щит». Всей открытой информацией Литовская армия будет регулярно делиться с общественностью и как можно скорее», - подчеркнула премьер Литвы.