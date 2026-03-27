Дэвид Швиммер из «Друзей» отказался от «Людей в черном» ради театра 1 27.03.2026, 13:32

2,148

Дэвид Швиммер

Роль принесла мировую славу Уиллу Смиту.

Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер в конце 1990-х принял решение, которое могло кардинально изменить его карьеру. Актер отказался от роли агента Джея в блокбастере «Люди в черном» — проекте, который впоследствии стал одним из главных хитов десятилетия, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

На тот момент Швиммер уже был всемирно известен благодаря роли Росса, однако, как и многие его коллеги по сериалу, он стремился избежать закрепления в одном амплуа. Вместо голливудских блокбастеров актер выбрал независимое кино и театр, сосредоточившись на развитии собственной актерской труппы.

Предложение сняться в «Людях в черном» совпало с началом его режиссерского проекта. По словам Швиммера, он не мог бросить команду, с которой уже начал работу. Он назвал это решение «жестоким», но подчеркнул, что иначе поставил бы под удар отношения с коллективом.

Фильм в итоге стал культовым, а роль агента Джея принесла мировую славу Уиллу Смиту. Картина не только собрала крупную кассу, но и положила начало успешной франшизе.

Сам Швиммер признает, что упустил большую возможность, однако считает, что сделал выбор в пользу творчества и людей, с которыми работал. При этом многие эксперты отмечают, что успех фильма во многом был связан именно с харизмой Уилла Смита, и не факт, что с другим актером он стал бы таким же феноменом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com