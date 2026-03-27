Брэд Питт изменился до неузнаваемости

Брэд Питт изменился до неузнаваемости10
- 27.03.2026, 16:44
Что с ним случилось?
62-летний американский актер Брэд Питт приехал в Амстердам на съемки фильма «Всадники», где звезду заметили в очень необычном для него образе.
Бывший муж Анджелины Джоли прибыл в столицу Нидерландов для съемок новой ленты «Всадники» режиссера Эдварда Бергера. Брэда заметили в необычном виде — с растрепанными волосами, шрамом на лбу и в поношенной одежде. Об этом сообщает издание Dutchnews.
Для съемок в центре Амстердама временно перекрыли улицы и установили специальные декорации.
Съемки «Всадников» проходят в разных локациях столицы, в частности у реки Амстел и на каналах. А для сцен использовали плавучий дом, создавали атмосферу запущенности с помощью декораций с плакатами и мусором.
Несмотря на грим, Брэда Питта сразу узнавали прохожие и снимали его на видео.
По сюжету, герой Брэда вместе с женой переезжает из Австралии в Ирландию, но после этого женщина исчезает. Главный герой отправляется на ее поиски по Европе. Фильм начали снимать в Греции.