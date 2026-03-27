ЦАХАЛ подтвердил удар по заводу по производству уранового концентрата в Иране 27.03.2026, 22:15

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по производству уранового концентрата в иранской провинции Йезд. Об этом израильское военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Этот завод является единственным в своем роде в Иране, где добываемое из земли сырье подвергается механической и химической обработке для последующего использования в качестве сырья для обогащения урана»,— заявили в ЦАХАЛ. В ведомстве сообщили, что этот процесс — начало цепочки по производству ядерного оружия.

Удары Израиля были направлены на основную инфраструктуру, «используемую для уникальных производственных процессов», заявили в израильских вооруженных силах. «Удар по этому объекту лишает иранский террористический режим сырья, необходимого для этих процессов, и еще больше подрывает иранскую программу создания ядерного оружия»,— указано в сообщении.

Об атаке израильских военных по заводу в Йезде сегодня вечером сообщила Организация по атомной энергетике Ирана. Согласно предварительному расследованию, атака не привела к выбросу радиоактивных материалов за пределы комплекса, и опасности для жителей не возникло. Иран также заявил сегодня об ударе ЦАХАЛ по тяжеловодному исследовательскому реактору в городе Хондаб. По словам местных властей, при атаках никто не погиб.

