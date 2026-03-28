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Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии

  • 28.03.2026, 9:53
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Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии

Ранены 12 американских военных.

В результате иранского военного удара по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии 12 американских военных получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель американских властей агентству Reuters.

По словам журналистов, в общей сложности более 300 американских солдат получили ранения с момента начала войны против Ирана 28 февраля.

«Ранее в пятницу американские военные сообщили, что 273 из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. В ходе конфликта погибли 13 американских военнослужащих», - напомнили в издании.

Также в Reuters добавляют, что в субботу Израиль заявил, что зафиксировал запуск ракеты с территории Йемена, что стало первым таким случаем с начала войны с Ираном. В то же время госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что его страна рассчитывает завершить военные операции в течение недель, а не месяцев.

«Хотя Израиль заявил, что в субботу снова нанес удары по целям в столице Ирана, он также обнаружил ракету, которая, по его словам, была запущена из Йемена», - уточнили в материале.

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