С чем есть яйца, чтобы организм максимально усваивал витамин D? 10 28.03.2026, 10:21

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Список продуктов для идеального завтрака.

Популярные на завтрак яйца считаются одним из самых полезных в рационе продуктов. Они содержат белок, жирные кислоты и другие важные микроэлементы, в частности, витамин D. Однако усвоение этого витамина в значительной степени зависит от того, с чем именно мы сочетаем яйца. Врачи и диетологи отмечают: правильные комбинации продуктов могут существенно повысить пользу привычного завтрака, пишет ТСН.

Почему важно правильно совмещать продукты

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, то есть он лучше усваивается вместе с жирами. Кроме того, на его усвоение влияют другие питательные вещества — магний, кальций и некоторые антиоксиданты. Именно поэтому обычное блюдо из яиц может быть как максимально полезным, так и менее эффективным для организма.

Лучшие продукты, которые следует есть вместе с яйцами

Авокадо. Это источник полезных жиров, которые помогают организму лучше усваивать витамин D. Сочетание яиц и авокадо — один из самых эффективных вариантов.

Красная рыба — лосось, форель. Такие продукты самые богатые витамином D. Вместе с яйцами они создают мощную комбинацию для поддержания иммунитета и костей.

Оливковое масло. Даже небольшое количество качественного оливкового масла при приготовлении яиц значительно улучшает усвоение жирорастворимых витаминов.

Зеленые овощи — шпинат, брокколи. Они содержат магний, участвующий в метаболизме витамина D.

Такое сочетание помогает организму более эффективно использовать этот витамин.

Сыр и молочные продукты. Кальций в сочетании с витамином D работает особенно эффективно, укрепляя кости и зубы.

Орехи и семена. Они содержат полезные жиры и микроэлементы, поддерживающие усвоение питательных веществ.

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