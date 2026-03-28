Как оставаться в форме во время путешествий 1 28.03.2026, 16:59

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Действуйте как высокоэффективные специалисты.

Поездки часто выбивают из привычного ритма: перелеты, смена часовых поясов и отели. Эксперты отмечают, что ухудшение самочувствия связано не с недостатком дисциплины, а с хаосом путешествия. Главный принцип высокопроизводительных специалистов — минимизировать стресс, хорошо спать и беречь энергию, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Некоторые базовые правила уже зарекомендовали себя: не употреблять алкоголь в самолете, избегать тяжелой пищи в полете, активно двигаться — прогулки в аэропорту, растяжка.

После приземления важно провести «двухчасовую перезагрузку»: выйти на свет, пройтись на свежем воздухе, съесть легкую белковую еду и настроить номер под привычные условия сна. Маленькие ритуалы, такие как маска для сна, белый шум, проверенные комплексы ухода за собой или короткие утренние практики, помогают сохранить стабильность.

Особое внимание следует уделить сну. Использование масок, магния, отключение экранов за 30 минут до сна и отслеживание восстановления через гаджеты вроде позволяют адаптироваться к новым условиям.

Фокус на постоянстве важнее экспериментов. Не пробовать новые добавки или экстремальные тренировки, а повторять простые, проверенные действия. Питание должно быть «сигналом» для организма, а не наградой — небольшие горькие и острые продукты помогают восстановить баланс после перелетов.

Главная идея — не пытаться идеально повторить домашний режим, а повторять простые и обычные ритуалы.

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