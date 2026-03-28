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Польша продлила погранконтроль на границе с Германией и Литвой

  • 28.03.2026, 21:41
  • 2,004
Польша продлила погранконтроль на границе с Германией и Литвой

До 1 октября.

Польша на период с 5 апреля по 1 октября продлевает пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в министерстве внутренних дел и администрации Польши в соцсети X.

«Это решение обусловлено необходимостью противодействия нелегальной миграции и обеспечения внутренней безопасности», - подчеркнули в ведомстве.

За порядком следят сотрудники Пограничной стражи (погранслужбы) Польши, польской полиции и солдаты войск территориальной обороны.

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