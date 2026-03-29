Тарантино убежден, что вдохновил Финчера на культовый триллер «Семь»4
- 29.03.2026, 15:39
Возможно, это правда.
Культовый режиссер Квентин Тарантино вновь привлек внимание заявлением о собственном влиянии на кино 1990-х годов. Он утверждал, что своим творчеством вдохновил Дэвида Финчера на съемки классического триллера «Семь», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
«Никто не был готов к «Бешеным псам» в 1992 году, никто не был готов к «Криминальному чтиву» в 1994 году. Этот путь еще не был проложен. Это было очень консервативное время. Я это изменил. Благодаря мне у «Семи» появился отличный шанс», — сказал Тарантино.
При этом факт остается фактом, сценарий «Семи» написал Эндрю Кевин Уокер задолго до выхода «Бешеных псов», а продюсер Арнольд Копельсон приобрел его и предложил студии New Line Cinema в тот же период. Финчер, снимая фильм, сталкивался с давлением студии и боролся за сохранение мрачной и атмосферной эстетики картины, что мало связано со свободой, которой обладал Тарантино на съемках своих фильмов.
Критики отмечают, что заявление Тарантино выглядит как типичная для него самоуверенная похвальба. Его заслуга, безусловно, в том, что он изменил американское независимое кино, создав культовых «Бешеных псов» и «Криминальное чтиво». Но присваивать себе успех чужого проекта — шаг, который далеко не все восприняли одобрительно.
Да, Тарантино проложил путь для многих режиссеров, но «Семь» оставался уникальной работой Финчера, чьи идеи и стиль сделали фильм культовым без участия знаменитого коллеги.