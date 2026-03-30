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Зеленский жестко ответил главе Rheinmetall

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  • 30.03.2026, 13:44
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Зеленский жестко ответил главе Rheinmetall
Владимир Зеленский

Армин Паппергер заявил, что украинский ОПК — «домохозяйки с 3D-принтерами».

Президент Украины Владимир Зеленский считает странными слова руководителя немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который сравнил украинские дроны с «игрой в Lego», созданной «домохозяйками с помощью 3D-принтеров».

Как сообщает «Европейская правда», об этом президент заявил в понедельник, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

В интервью The Atlantic Армин Паппергер отметил, что в украинских дронах нет инноваций, и сравнил их производство с игрой в конструктор Lego. Говоря об украинских оборонных компаниях Fire Point и Skyfall, он назвал их «домохозяйками с 3D-принтерами».

Президент заметил, что такое заявление «странно звучит».

«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем наш украинский оборонно-промышленный комплекс», — иронично отреагировал он.

Зеленский добавил, что сегодня конкуренция должна строиться не на риторике, а на технологиях и результатах.

«И результат этих технологий мы ежедневно демонстрируем — и на поле боя, на земле, и в небе, и на море. Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает своё место в мире. Что касается некоторых наших систем и системного подхода, я считаю, что мы эксклюзивны. Только у нас есть соответствующий опыт», — отметил президент.

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