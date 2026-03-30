В Беларусь идет волна аллергенов

В Беларусь идет волна аллергенов2
- 30.03.2026, 14:33
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Сразу два региона окажутся под ударом.
Пока одни радуются теплу и солнцу, другие уже начинают чувствовать первые «побочки» весны. Речь об аллергиках, и в ближайшие дни ситуация для них может заметно ухудшиться.
По данным мониторинга распространения пыльцы, в страну уже начали поступать первые волны аллергенов. Их приносят западные ветры из Польши и Германии.
Модель атмосферного состава SILAM показывает: над Беларусью формируется целый шлейф пыльцы, который постепенно накрывает страну.
Пока основная нагрузка приходится на юго-запад – Брестскую и Гродненскую области. Именно там уже фиксируются первые ощутимые концентрации.
Речь идет о так называемой зеленой зоне – примерно 10–25 единиц пыльцы на кубометр воздуха. Это уровень, при котором у чувствительных людей уже могут появляться первые симптомы аллергии.
Но это только начало.
Главный источник проблемы – береза, один из самых сильных аллергенов в наших широтах.
Сейчас она еще не начала активно пылить, но фактически находится на старте. Массовое цветение может начаться в ближайшие дни.
При этом расчеты показывают: в отдельных районах концентрация пыльцы может быстро вырасти почти до критических значений – около 385 мкг/м³.
На таком уровне у большинства аллергиков появляются типичные реакции – сильный насморк, зуд в глазах, слезотечение.
Ситуацию дополнительно усугубляет погода.
Сейчас в Беларуси тепло, сухо и практически нет осадков. В таких условиях пыльца не оседает на землю, а легко разносится ветром на большие расстояния и накапливается в воздухе.