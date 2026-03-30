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Зеленский ищет новых союзников на Ближнем Востоке

  • 30.03.2026, 17:19
  • 1,394
Зеленский ищет новых союзников на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский

Киев уже договорился с Саудовской Аравией и Катаром.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по странам Персидского залива, стремясь укрепить связи с богатыми государствами региона и заручиться их поддержкой в войне против России, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Во время визитов в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию украинский лидер подписал ряд соглашений в сфере обороны и безопасности. Киев делает ставку на свой опыт в борьбе с беспилотниками, предлагая партнерам технологии и обучение для защиты от атак, подобных тем, что Иран проводит в регионе.

Зеленский подчеркнул, что Украина и страны Ближнего Востока сталкиваются с похожими угрозами. По его словам, дроны, применяемые против украинских городов, аналогичны тем, которые используются в атаках на государства Персидского залива.

На фоне сокращения прямой военной помощи США и смещения внимания мира на конфликт с Ираном Киев активно ищет новые источники поддержки. Украина рассчитывает, что обмен военными технологиями и опытом позволит привлечь инвестиции, помощь в восстановлении инфраструктуры и усиление санкционного давления на Россию.

В ходе поездки были достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве: Украина заключила 10-летние соглашения с Саудовской Аравией и Катаром, а аналогичный договор готовится с ОАЭ. Ожидается, что совместные проекты в оборонной сфере принесут контракты на миллиарды долларов.

Кроме того, Киев добился договоренностей о поставках топлива, включая годовой объем дизеля, что особенно важно в условиях нестабильного энергетического рынка.

По словам Зеленского, сотрудничество с Ближним Востоком открывает новые возможности и меняет геополитическую ситуацию, усиливая позиции Украины на международной арене.

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