В Украине начала работать частная ПВО 1 30.03.2026, 22:20

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Иллюстрационное фото

ПВО уже сбила первые цели на территории страны.

Частная противовоздушная оборона (ПВО) начала работать в Украине. Об этом заявил в Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал он.

В своем сообщении он отметил, что такая ПВО уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Кроме того, еще на 13 предприятиях Украины формируются новые группы ПВО.

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