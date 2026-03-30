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В Украине начала работать частная ПВО

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  • 30.03.2026, 22:20
  • 10,980
В Украине начала работать частная ПВО
Иллюстрационное фото

ПВО уже сбила первые цели на территории страны.

Частная противовоздушная оборона (ПВО) начала работать в Украине. Об этом заявил в Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал он.

В своем сообщении он отметил, что такая ПВО уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Кроме того, еще на 13 предприятиях Украины формируются новые группы ПВО.

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