Apple оштрафовали за нарушение санкций против России 1 31.03.2026, 11:23

Компания добровольно сообщила о нарушении.

Американская корпорация Apple получила штраф в размере около $490 тыс. за нарушение санкционного режима против России. Об этом сообщил британское Управление по контролю за финансовыми санкциями (OFSI), пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной стали два платежа на общую сумму около $800 тыс., которые Apple Distribution Limited — ирландское подразделение компании — перечислило в июне и июле 2022 года российскому стриминговому сервису Okko.

До мая 2022 года Okko принадлежал Сбербанку, находящемуся под санкциями. Позднее сервис был продан компании JSC New Opportunities, которая также попала под ограничительные меры. Несмотря на это, Apple продолжила переводы уже после введения санкций.

Регулятор отметил, что у компании была возможность отменить как минимум один из платежей, однако этого не произошло. Также выяснилось, что в апреле 2022 года Apple перечислила Okko более $1,5 млн, когда сервис еще контролировался Сбербанком. Эти операции не подпали под штраф из-за более мягких правил, действовавших на тот момент.

В OFSI подчеркнули, что Apple полагалась на самодекларацию разработчиков и не запросила дополнительные данные о владельцах российских приложений, что способствовало нарушению.

Первоначально штраф мог составить около $750 тыс., однако был снижен, поскольку компания добровольно сообщила о нарушении и сотрудничала с властями.

В Apple заявили, что не знали о санкционном статусе Okko и подчеркнули, что строго соблюдают законодательство.

Компания прекратила продажи техники в России в марте 2022 года, однако ее магазин приложений продолжает работать.

