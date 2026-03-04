Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью

Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью14
Целились в украинский дрон.
К вечеру 3 марта в Ростовской области российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем на борту — все его члены погибли, сообщает «Фокус».
Сбитие вертолета произошло в результате так называемого «дружественного огня», пишут российские Z-паблики.
«Небо забирает лучших... Вечного полета. На 5-й год, френдлифайр никуда не исчез», — говорится в заметке.
В то же время мониторинговые телеграмм-каналы обнародовали кадры сбивания российского вертолета.
Также российские военные блогеры писали о том, что все, кто находился на борту сбитого российской ПВО вертолета, не выжил.
Как пишет российское издание Astra, происшествие произошло в районе военного аэродрома Миллерово.
На момент публикации материала официальной информации от Минобороны РФ или властей Ростовской области не было.