Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью 14 4.03.2026, 9:41

10,658

Целились в украинский дрон.

К вечеру 3 марта в Ростовской области российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем на борту — все его члены погибли, сообщает «Фокус».

Сбитие вертолета произошло в результате так называемого «дружественного огня», пишут российские Z-паблики.

«Небо забирает лучших... Вечного полета. На 5-й год, френдлифайр никуда не исчез», — говорится в заметке.

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы обнародовали кадры сбивания российского вертолета.

Также российские военные блогеры писали о том, что все, кто находился на борту сбитого российской ПВО вертолета, не выжил.

Как пишет российское издание Astra, происшествие произошло в районе военного аэродрома Миллерово.

На момент публикации материала официальной информации от Минобороны РФ или властей Ростовской области не было.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com