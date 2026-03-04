закрыть
6 марта 2026, пятница
Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью

14
  • 4.03.2026, 9:41
  • 10,658
Россияне сбили свой вертолет над Ростовской областью

Целились в украинский дрон.

К вечеру 3 марта в Ростовской области российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем на борту — все его члены погибли, сообщает «Фокус».

Сбитие вертолета произошло в результате так называемого «дружественного огня», пишут российские Z-паблики.

«Небо забирает лучших... Вечного полета. На 5-й год, френдлифайр никуда не исчез», — говорится в заметке.

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы обнародовали кадры сбивания российского вертолета.

Также российские военные блогеры писали о том, что все, кто находился на борту сбитого российской ПВО вертолета, не выжил.

Как пишет российское издание Astra, происшествие произошло в районе военного аэродрома Миллерово.

На момент публикации материала официальной информации от Минобороны РФ или властей Ростовской области не было.

